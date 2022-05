A Roma, de José Mourinho, empatou 0-0 contra o Bolonha e perdeu, matematicamente, as hipóteses de chegar à Liga dos Campeões.

Os romanos fizeram alguma rotação (Karsdorp, Pellegrini e Abraham começaram no banco) a pensar na segunda mão da meia-final da Liga Conferência.

Agora, os comandados de Mourinho estão no quinto lugar, com os mesmos pontos da Lazio, com 59 pontos.

No quarto lugar está a Juventus que, com a vitória deste domingo, confirmou presença na Champions.