Marco Silva celebra promoção e título. "Merecemos, fomos a equipa mais dominante"

Marco Silva considera que a promoção à Premier League e a conquista do título do Championship, por parte do Fulham, são plenamente merecidas.

Em declarações à Sky Sports, após a vitória, por 7-0, sobre o Luton Town, que permite ao Fulham sagrar-se campeão da II Liga inglesa, o treinador português assume que esta "tem sido uma época fantástica" e destacou a importância da preparação da sua equipa técnica, durante o ano em que estiveram sem clube, para o regresso ao futebol inglês.

"Foi fantástico voltar ao futebol inglês, era o nosso objetivo. Ao vir para este clube [Fulham], sabíamos qual era o projeto e que o desfecho tinha de ser este. A época tem sido fantástica, mas merecemos. Fomos a equipa mais dominante esta época e, na minha opinião, a que jogou melhor futebol. É bom ver uma equipa que jogou como nós jogámos vencer o título e ser promovida [ao principal escalão]", frisa o técnico.

Com a subida à Premier League já assegurada, os "cottagers" conquistaram o título do Championship, com uma jornada de avanço, com uma goleada, por 7-0, sobre o Luton Town, em Craven Cottage. O internacional português sub-21 Fábio Carvalho marcou e assistiu.