Lazio acusa Mourinho de "desviar atenções" para não falar dos maus resultados

A Lazio acusa José Mourinho, treinador português da Roma, de querer "desviar as atenções" dos maus resultados, ao insultar os "laziale".

Os rivais de Mourinho em Roma responderam às provocações do técnico de Setúbal, que disse, após o nulo entre a Roma e o Bolonha, que a Lazio "venceu com um golo irregular", referindo-se à vitória contra o Spezia, por 3-4.

"O facto de em 2022 o treinador de outra equipa, durante a conferência de imprensa, falar em favores da arbitragem demonstra várias coisas: a Lazio está constantemente na cabeça deles", diz o clube, em comunicado, acrescentando: "às vezes olha-se para as casas dos outros para desviar atenções dos maus resultados que acontecem na nossa".

Além de ter vencido, na Lazio beneficiou da escorregadela da Roma na receção ao Bolonha para igualar com os rivais romanos na classificação da liga. Este empate termina com as hipóteses que ainda restavam à equipa de Rui Patrício e Sérgio Oliveira estar na Liga dos Campeões no próximo ano.

A Lazio acrescenta: "Rejeitamos as insinuações. Continuamos a acreditar que os valores são demonstrados dentro de campo. A Lazio não é bode expiatório de ninguém".

Com três jornadas para o fim do campeonato italiano, a Lazio está em sexto, com 59 pontos, os mesmos que a Roma, que ocupa a quinta posição.

A Roma de Mourinho ainda está em competição na Liga Conferência. Os romanos empataram a 1.ª mão da semifinal, contra o Leicester, por 1-1. A 2.ª mão realiza-se na capital italiana, na quinta-feira.