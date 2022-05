Klopp lembra que Liverpool-Villarreal ainda só vai a meio

O treinador do Liverpool avisa que a eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões com o Villarreal está no intervalo e que é proibido dormir à sombra da vantagem de dois golos obtida na primeira mão.

Na conferência de imprensa de antevisão do segundo jogo, em Espanha, esta segunda-feira, questionado sobre se o trabalho do Liverpool está feito, Jurgen Klopp responde com o habitual sentido de humor.

"Se eu fosse mais novo, teria ficado muito zangado com essa pergunta. Claro que não. Estamos apenas no intervalo. Temos de tentar vencer, sabendo que eles [Villarreal] darão tudo o que têm", avisa.