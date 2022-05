Fulham de Marco Silva sagra-se campeão da II Liga inglesa

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, sagrou-se, esta segunda-feira, campeão da II Liga inglesa.

Com a subida à Premier League já assegurada, os "cottagers" conquistaram o título do Championship, com uma jornada de avanço, com uma goleada, por 7-0, sobre o Luton Town, em Craven Cottage.

Tom Cairney, aos 29 minutos, Kenny Tete, aos 39, o internacional português sub-21 Fábio Carvalho, aos 54, Aleksandar Mitrovic, aos 62 e 92, Harrison Reid (servido por Fábio Carvalho), aos 66, e Jean-Michel Seri, ex-FC Porto B e Paços de Ferreira, aos 79, fizeram os golos do Fulham.

O também português Ivan Cavaleiro, que pouco tem jogado esta época, devido a problemas físicos, não entrou na ficha de jogo.

Mal soou o apito final, os adeptos do Fulham invadiram o relvado.

O Fulham passa a somar 90 pontos, mais oito do que o Bournemouth, segundo, e mais 11 do que o Nottingham Forest, terceiro, que ainda não jogaram. Falta uma jornada para terminar o Championship.