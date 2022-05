Eliminar o Liverpool seria "a excelência" para o Villarreal

Unai Emery diz que se o Villarreal conseguir eliminar o Liverpool e passar à final da Liga dos Campeões alcançará "a excelência". Serve isto para que o treinador descreva a dimensão da dificuldade que os seus jogadores terão pela frente.

O Liverpool venceu o jogo da 1.ª mão, por 2-0, e esta temporada, em 55 jogos já realizados, sofreu apenas três derrotas e todas elas por um golo de diferença.

A resposta de Emery é simples: "Temos de fazer um jogo perfeito e provocar-lhes algo que ninguém ainda conseguiu".

A perfeição no jogo terá de ser sustenta numa prestação defensiva "brutal". Em Anfield, considera o técnico espanhol, a equipa esteve bem no plano defensivo, mas agora em Villarreal terá de ser ainda melhor e procurar implementar o seu jogo habitual, a nível ofensivo.

"Jogamos em casa, estamos com muita ilusão, apesar de virem com uma vantagem. Vamos trabalhar para tentar ganhar duelos à melhor equipa do mundo. Eles jogam com um sentimento de superioridade. Mas viver este momento, com todos os nossos adeptos, com as nossas famílias e amigos... Fizemos um esforço muito grande para estar aqui, mas passar esta fase seria a excelência. Trabalharemos para sermos melhores, mas não sei se seremos capazes de chegar à exclência", afirma.

O Villarreal-Liverpool, da 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, é esta terça-feira, às 20h00. Na quarta-feira defrontam-se Real Madrid e Manchester City, na capital espanhola.