Cortinhians, de Vítor Pereira, vence e é líder no Brasil

O Corinthians, treinado pelo português Vitor Pereira, recebeu e venceu o Fortaleza (1-0), graças a um autogolo de Jussa, aos 53 minutos, na 4.ª jornada do Brasileirão.

O lateral português Rafael Ramos foi titular na equipa que somou a terceira vitória na prova. Com este triunfo, o Timão asceden ao topo da tabela, com nove pontos, mais um do que Bragantino e Atlético Mineiro.

O Santos, que defronta na terça-feira o São Paulo (13.º), pode ultrapassar o Corinthians em caso de triunfo. Noutro jogo da 4.ª jornada, o Botafogo, de Luís Castro, empatou em casa com o Juventude.

Os cariocas ocupam o 12.º lugar, com cinco pontos, os mesmos que Flamengo e Palmeiras. As equipas de Paulo Sousa e Abel, respetivamente, já tinham jogador para a ronda quatro do campeonato. Em partida antecipada registou-se um empate a zero.