Bétis empata e perde terreno na corrida à Liga dos Campeões

O Bétis complicou a luta pela Liga dos Campeões, esta segunda-feira, ao empatar no terreno do Getafe, sem golos.

O guarda-redes português Rui Silva ficou no banco, ao passo que William Carvalho, lesionado, ficou fora da ficha de jogo.

O Bétis consolida o quinto lugar da Liga espanhola, que dá acesso à Liga Europa, com 58 pontos, mais dois do que a Real Sociedad, sexta. No entanto, fica, agora, a três pontos do Atlético de Madrid, que ocupa a quarta posição, a última que dá acesso à Liga dos Campeões.

O Getafe somou um ponto importante na luta pela manutenção. Os "azulones" mantêm-se no 15.º lugar, com mais cinco pontos do que o Granada, primeira equipa abaixo da linha de água da La Liga.