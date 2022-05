Rafael Leão dá vitória ao líder Milan

O português Rafael Leão foi decisivo no difícil triunfo, por 1-0, do AC Milan sobre a Fiorentina, que lhe permite garantir a liderança isolada da Liga italiana de futebol, com três jornadas por disputar.

Foi aos 82 minutos que o avançado luso intersetou uma má reposição de bola do guarda-redes, avançou para a área, tirou um adversário do caminho e atirou a contar, levando ao delírio os cerca de 75.000 adeptos que lotaram as bancadas de San Siro.

Depois da inesperada derrota, a meio da semana, do rival Inter em Bolonha (2-1), o AC Milan ficou sozinho na frente, sendo que o empate, se persistisse, permitiria ao Inter igualar o seu eterno rival, caso ganhe este domingo na visita à Udinese.

Assim, o AC Milan, que teve em campo um opositor sempre muito competitivo, assegura, à condição, cinco pontos de vantagem, 77 contra 72, pressionando o seu adversário, sem margem para voltar a falhar.

Verona, Atalanta e Sassuolo são os rivais do AC Milan rumo ao seu 19.º título de campeão, que lhe foge desde 2011, e que lhe permitiria igualar o pecúlio do Inter, ambos ainda distantes da recordista Juventus, com 36.