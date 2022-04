Treinador do Bodo/Glimt e técnico de guarda-redes da Roma suspensos por três jogos

O Comité de Controlo Ética e Disciplina da UEFA suspendeu por três jogos Kjetil Knutsen, treinador do Bodo/Glimt, e Nuno Santos, treinador português de guarda-redes da Roma.

Em causa estão agressões no final do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, na Noruega. O Glimt acusa Nuno Santos de ter esperado pelo técnico norueguês e ter colocado a mão no pescoço.

Os dois já cumpriram um jogo de castigo na segunda mão da eliminatória.

O Bodo/Glimt venceu a Roma, de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, por 2-1, na partida da primeira mão, mas os italianos golearam por 4-0 em Roma e seguiram em frente para as meias-finais.