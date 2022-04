Camp Nou arranca obras. Barcelona vai jogar no Estádio Olímpico durante uma época

O Barcelona vai jogar a temporada 2023/2024 no Estádio Olímpico Lluís Companys, casa emprestada enquanto Camp Nou estará em obras.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente do clube, Joan Laporta, e a presidente da Câmara Municipal de Barcelona, Ada Colau.

Foi aprovada a licença para a remodelação do Camp Nou, que arranca já em junho, logo depois do fim da atual época desportiva. As obras estarão focadas no primeiro e segundo anel do estádio e no exterior do mesmo.

No entanto, a mudança do clube para o Estádio Olímpico não acontece já na próxima época. O clube continuará a jogar em Camp Nou na próxima época, mas com uma redução de 50% da capacidade do estádio, que rondará os 50 mil espectadores.

Em 2023/24, o clube terá de mover as operações para o recinto olímpico, com a maior parte das obras a realizar-se essa temporada. Em 2024/25, o Barcelona regressa a Camp Nou, mas ainda com 50% da capacidade. As obras terminam apenas em 2025/26.

O Estádio Olímpico Lluís Companys, também conhecido como Montjuic, tem capacidade para 54 mil espectadores e chegou a ser casa emprestada do Espanhol durante a construção do seu novo estádio, entre 1997 e 2003.