Alan Pardew é o novo treinador do CSKA Sofia

O treinador Alan Pardew vai ser o treinador do CSKA de Sofia na próxima temporada, anunciou o clube da Bulgária em comunicado.

O técnico de 60 anos já estava no clube há alguns meses, como diretor-técnico, mas vai orientar a equipa na próxima temporada.

"O meu objetivo é deixar um legado no CSKA no futuro", disse o técnico, em declarações aos meios do clube.

Pardew começou a carreira em 1997, no Reading. Passou ainda pelo West Ham, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle, Crystal Palace e West Bromwhich. Em 2019/20, teve a sua primeira experiência no estrangeiro, no Den Haag, dos Paíxes Baixos.