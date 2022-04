Jesus a "estudar várias propostas", mas em silêncio sobre Fenerbahçe

O treinador português Jorge Jesus garante estar a "estudar várias propostas", nenhuma delas do futebol brasileiro.

Em declarações à chegada ao Rio de Janeiro, para férias, o técnico falou sobre o regresso ao ativo.

"Vamos ver, estou a estudar várias propostas, tenho tempo para pensar. Não há clubes brasileiros. Quando sair do Brasil, vou pensar melhor nisso", disse, à imprensa. O técnico garante que tem acompanhado o Brasileirão, "não só o Flamengo, mas todo o futebol brasileiro".

Jesus confirmou uma reunião com o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, mas não dá grandes comentários: "Não falo sobre clubes. É verdade [a reunião], mas não falo de clubes", termina.

O treinador está fora do ativo desde dezembro, quando foi despedido do comando técnico do Benfica. Jesus foi homenageado pela Associação de Treinadores nesta pausa internacional e apontou para o regresso à I Liga. No entanto, afirmou que o seu próximo desafio seria no estrangeiro.

"De certeza que vou voltar ao futebol português, mas de momento não. A minha ideia é que a minha próxima tarefa será fora de Portugal. As minhas propostas de trabalho desde que saí do Benfica foram pensadas e rejeitadas. Só quero pensar nisso a partir de maio ou junho. Estou dependente, mas hoje felizmente posso escolher em qualquer parte do mundo", disse.

Jesus recebeu abordagens do Brasil desde que deixou o Benfica, mas recusou o Atlético Mineiro e Corinthians.