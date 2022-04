Corinthians, de Vítor Pereira, vence Boca Juniors na Libertadores

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu na receção ao gigante argentino Boca Juniors, por 2-0, em jogo da terceira jornada da Libertadores.

Depois da pesada derrota sofrida contra o Corinthians de Abel Ferreira, o Corinthians voltou às vitórias com um "bis" de Maycon, aos 5 e 78 minutos de jogo.

O lateral português Rafael Ramos, titular no último jogo, não figurou na ficha de jogo. Vítor Pereira falhou o jogo por estar infetado com Covid-19.

Com este resultado, o Corinthians salta para a liderança do grupo E, com 6 pontos, mais três do que Deportivo Cali, Always Ready e Boca Juniores, sendo que as duas primeiras equipas ainda se vão defrontar.

Na Argentina, também Pedro Caixinha venceu no comando técnico do Talleres, por 1-0, na receção ao Sporting Cristal. O único golo foi apontado por Esquivel, aos 65 minutos de jogo.

O Talleres ocupa o segundo lugar do grupo H, com os mesmos seis pontos que o Flamengo, orientado por Paulo Sousa, que ainda não jogou.