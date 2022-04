Saiba qual é o jogador com cláusula de mil milhões de euros

Depois do anúncio oficial, o Barcelona prepara uma apresentação oficial da renovação de contrato do jovem central, numa cerimónia agendada para sexta-feira, às 12h30, com a presença do presidente Joan Laporta.

Ronald Araújo, de 23 anos, chegou ao Barcelona em 2018/19 para jogar na equipa B. Na segunda época estreou-se pela equipa principal, que representa a tempo inteiro pela segunda temporada consecutiva.