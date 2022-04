Não há 13 sem 14. Oscar de Marcos renova pelo Athletic Bilbau

O Athletic Bilbau chegou a acordo com Oscar de Marcos para a renovação de contrato por mais uma temporada. Será a 14.ª época consecutiva do jogador no clube, depois de ter chegado do Alavés em 2009.

De Marcos, de 33 anos, estava em final de contrato, mas diz que sempre sentiu a confiança de todos. "Já são muitas épocas, mas senti que podia contribuir mais um ano, tanto a nível desportivo como no balneário", diz o jogador, em declarações aos meios do clube.