Manchester City vence Real Madrid com chuva de golos, um deles de Bernardo Silva

O Manchester City está em vantagem na meia-final da Liga dos Campeões, depois da vitória por 4-3, em casa, frente ao Real Madrid.

Os "citizens", com os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias no onze inicial, entraram na máxima força e colocaram-se em vantagem no segundo minuto da partida. Mahrez cruzou e De Bruyne, de cabeça, fez o primeiro.

Não tardou muito até a equipa de Guardiola fazer o segundo. Aos 11 minutos, Gabriel Jesus recebeu orientado, na área, tirou Alaba do lance e rematou longe do alcance de Courtois.

Karim Benzema, agora o melhor marcador da Liga dos Campeões, marcou na primeira grande oportunidade que teve. Num cruzamento da esquerda de Mendy, desviou para reduzir a desvantagem. O resultado foi para o intervalo em 2-1 para o City.

O Manchester City voltou a entrar mais forte no segundo tempo. Fernandinho, que entrou na primeira parte para lateral-direito no lugar do lesionado Stones, cruzou para golo de Phil Foden, aos 53 minutos, mas Vinícius Junior brilhou pouco depois.

O extremo passou por Fernandinho e levou a jogada até ao fim, num brilhante golo individual aos 55 minutos.

O português Bernardo Silva marcou um grande golo aos 74 minutos. Aproveitou a lei da vantagem à entrada da área e rematou ao ângulo.

Já nos últimos 10 minutos, Benzema bisou com um dos momentos da noite. O francês falhou dois penáltis na última jornada do campeonato, mas não faltou confiança para fazer o terceiro dos "merengues" à "Panenka".

O outro português do Manchester City, João Cancelo, falhou o jogo por lesão. A decisão joga-se dentro de uma semana, a 4 de maio, no Santiago Bernabéu. Liverpool-Villarreal é a outra semi-final.