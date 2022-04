Jota na equipa do ano do campeonato escocês

Jota, avançado emprestado pelo Benfica ao Celtic, foi escolhido para a equipa do ano do campeonato escocês.

O internacional pelas camadas jovens marcou 11 golos e juntou-lhe 12 assistências em 36 jogos disputados esta temporada.

A cedência de Jota, de 23 anos, inclui uma opção de compra, que rondará os 7,5 milhões de euros, que o Celtic pondera acionar, segundo a imprensa britânica.

Jota, formado no Benfica, não conseguiu afirmar-se na equipa principal na época 2019/20. Seguiu-se um empréstimo com pouca utilização no Valladolid, antes da afirmação no Celtic.

Na equipa do ano, Jota tem a companhia de mais quatro jogadores do Celtic, dois do Rangers, dois do Hearts e um do Ross County.