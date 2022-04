Bernardo Silva: "Podíamos ter vencido com um melhor resultado"

Bernardo Silva, médio do Manchester City, acredita que o resultado poderia ter sido melhor do que um triunfo por 4-3 frente ao Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Em declarações reproduzidas pela Eleven Sports, o internacional português acha que a equipa apresentou-se num grande nível.

"Estivemos muito bem, a criar oportunidades, senti que podíamos ter ganho com um melhor resultado. Não conseguimos tirar vantagem dos dois golos de vantagem, por mais de uma vez. É assim a Liga dos Campeões, jogamos contra as melhores equipas do mundo", começou por dizer.

O médio, que marcou um golo e foi eleito o melhor jogador do jogo pela UEFA, continua a achar que foi um "bom resultado de qualquer maneira para o segundo jogo". "Foi uma boa partida. Os nossos adeptos têm de estar orgulhosos do que fizemos. O penálti veio do nada. Estávamos a controlar o jogo e tivemos um pouco de azar".

A decisão joga-se dentro de uma semana, a 4 de maio, no Santiago Bernabéu. Liverpool-Villarreal é a outra semi-final.