Abel Ferreira melhor no Palmeiras do que Jorge Jesus no Flamengo

Quem fez melhor no Brasil? Jorge Jesus no Flamengo, ou Abel Ferreira, no Palmeiras?

O trabalho dos dois treinadores portugueses com mais títulos conquistados no Brasil é analisado por Renato Paiva, técnico português, ex-Benfica B, ao serviço do Independiente del Valle, do Equador.

Numa entrevista publicada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), Renato Paiva atribui maior mérito a Abel Ferreira do que a Jorge Jesus, encontrando justificação na menor dimensão do emblema paulista.

“Destaco ainda mais [o trabalho] do Abel do que o do Jorge”, considera, na medida em que o Palmeiras “é uma realidade, na teoria e na prática, inferior ao Flamengo. Acreditaria mais num 'bi' do Flamengo do que num do Palmeiras. O Abel fez algo mais difícil que foi ganhar duas Libertadores, o que não é fácil”, considera.

Abel Ferreira somou no passado fim de semana a sua primeira vitória pelo Palmeiras no Brasileirão 2022, com um triunfo por 3-0 sobre o Corintihans de Vitor Pereira.