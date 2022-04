Lyon derrota PSG na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões

O Lyon venceu o PSG, por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino.

A guardiã internacional checa Votikova esteve diretamente ligada aos três golos do Lyon: no primeiro “ceifou” uma adversária para penálti, no segundo colocou a bola na avançada contrária num pontapé de baliza e no terceiro atrapalhou-se com a defesa e perdeu a bola em cima da linha de golo.

Pelas parisienses marcaram Marie-Antoinette Katoto e Dudek, este de penálti.

Já pelo OL apontaram Renard e Catarina Macário (2).

A segunda mão, em Paris, está marcada para o próximo sábado.

Também nesse dia joga-se a segunda mão da outra meia-final da Champions entre Wolfsburgo e Barcelona. As espanholas golearam na primeira volta por 5-1.