Abel Ferreira derrota Vítor Pereira

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, somou a primeira vitória no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer o Corinthians (3-0), de Vítor Pereira, que caiu da liderança.

A jogar em casa, o Palmeiras, que tinha dois empates e uma derrota, venceu pela primeira vez, com golos de Gustavo Gómez (15 minutos), Rony (19) e Dudu (71), com o terceiro golo a surgir instantes depois de o “verdão” ter visto um tento anulado pelo videoárbitro.

Com mais um jogo disputado, o Palmeiras passou a somar cinco pontos, ocupando o quinto posto, em igualdade com o Flamengo, treinado por Paulo Sousa, que mais cedo tinha sofrido a primeira derrota, em casa do Athletico Paranaense (1-0).

O Corinthians tinha somado dois triunfos nas duas primeiras jornadas e acabou por ser agora derrotado no dérbi paulista, mantendo-se com seis pontos, menos um do que o Atlético Mineiro.

O campeão brasileiro não conseguiu aproveitar totalmente a derrota do Corinthians, uma vez que empatou em casa com o Coritiba a dois golos.