Salah e as negociações com o Liverpool. "Nem tudo é sobre dinheiro"

Mohamed Salah, avançado do Liverpool, garante que quer continuar nos "reds", mas não garante a sua continuidade.

O processo de renovação do egípcio tem sido uma dor de cabeça ao longo da temporada no clube inglês. Salah tem mais um ano de contrato, mas as exigências financeiras que o avançado exige estarão a causar um impasse.

"Não sei nada ainda. Tenho mais um ano, os adeptos sabem o que eu quero, mas no contrato nem tudo é sobre dinheiro. Não consigo ser mais preciso. Este clube significa muito para mim, deram-me tudo. Tive momentos inesquecíveis. É como uma família", disse, à "FourFourTwo".

Salah nega que esteja a pensar sair neste verão, face ao impasse contratual.

"Se quiserem que eu me vá embora, é um assunto diferente. No próximo ano, vamos ver o que vai acontecer", atira.