Pelé recebe alta hospitalar ao fim de quatro dias

Pelé, antiga estrela do futebol brasileiro e mundial, teve alta hospitalar esta quinta-feira, depois de ter estado internado durante três dias, para realizar testes relacionados com o tratamento do cancro de que padece.

Os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, que trata um dos melhores jogadores da história, de 81 anos, disseram, numa declaração sucinta, que Pelé "está em boas e estáveis condições".

Em setembro do ano passado, enquanto se submetia a uma série de exames de rotina que tinha adiado por cerca de 15 meses devido à pandemia de Covid-19, os médicos diagnosticaram a Pelé um cancro do cólon, para o qual já tinha sido operado uma vez.

Desde então, tem sido submetido a tratamentos que incluíram sessões de quimioterapia e testes mensais para verificar a eficácia contra o tumor.

Nos últimos anos, a saúde de Pelé também se deteriorou por outras razões, tais como problemas na sua coluna, anca e joelho, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a submeter-se a cirurgia.

O ex-futebolista também sofreu algumas crises renais, que também levaram à sua hospitalização.