Treinador do Bayern confiante na continuidade de Lewandowski

O treinador do Bayern de Munique está confiante de que Robert Lewandowski continuará no clube, pelo menos, até ao final do contrato.

"Lewandowski tem contrato e vai continuar connosco", sublinhou Julian Nagelsmann, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

O ponta de lança internacional polaco, de 33 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até 2023, isto é, até ao final da próxima temporada. No entanto, recentemente, tem sido apontado à saída no verão.

Esta época, Lewandowki leva 47 golos em 42 jogos pelo Bayern.