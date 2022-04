Stéphanie Frappart é a primeira mulher a arbitrar a Taça de França masculina

Stéphanie Frappart vai tornar-se na primeira mulher a arbitrar a final da Taça de França masculina, que será disputada entre Nantes e Nice, anunciou, esta quinta-feira, a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Frappart, de 38 anos, volta a fazer história, depois de já se ter tornado na primeira mulher a dirigir um encontro da Liga francesa, assim como a Supertaça Europeia e uma partida da Liga dos Campeões.

“Estou feliz e orgulhosa com essa nomeação. Agradeço à federação a confiança que deposita em mim. Aprecio particularmente esta competição, um grande evento do futebol francês que mistura amadores com profissionais”, disse Frappart, citada no site oficial da FFF.

Stéphanie Frappart apitou o Amiens-Estrasburgo, da Liga francesa, em abril de 2019. Meses depois, em agosto, foi nomeada para dirigir a Supertaça Europeia, entre o Chelsea e o Liverpool. Em 2020, tornou-se na primeira mulher a arbitrar um jogo da Champions masculina, no Juventus-Dínamo de Kiev. Em 2021, também fez história na fase de qualificação para o Mundial 2022, ao dirigir o Países Baixos-Letónia.

Já esta temporada, na fase de grupos da Liga Europa, Frappart arbitrou a vitória (3-1) do Sporting de Braga sobre Midtjylland, em Portugal.

A final da Taça de França realiza-se a 7 de maio, no Stade de France.