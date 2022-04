O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia.

Com o português João Carvalho como suplente utilizado, o campeão grego não passou do nulo no terreno do PAOK de Salónica, que teve Nélson Oliveira a entrar perto do final da segunda parte.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira, nos Pireus.