Pedro Caixinha. Talleres vence gigante River Plate

O Tallares, orientado pelo português Pedro Caixinha, recebeu e venceu o gigante River Plate, por 1-0, em jogo a contar para a Taça da Liga.

O único golo da partida foi apontado aos 53 minutos, por Valoyes, e decidiu o desfecho da partida.

Esta foi a segunda vitória de Pedro Caixinha no comando técnico do Talleres, ao sexto jogo disputado.

A Taça da Liga é disputada antes do arranque do campeonato argentino. O Talleres está no 11º lugar, com 8 pontos somados, enquanto que o River Plate é segundo, com 22.