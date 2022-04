Paulo Sousa e Abel Ferreira empatam em duelo de favoritos no Brasileirão

Flamengo e Palmeiras não saíram do empate, sem golos, na quarta jornada do Brasileirão, num jogo disputado no Maracanã.

A jogar em casa, a equipa treinada por Paulo Sousa não conseguiu somar a sua segunda vitória em casa, enquanto que Abel Ferreira continua sem vitórias no Brasileirão, já com três partidas disputadas, num início de época aquém das expectativas.

As duas equipas são candidatas à conquista do título, mas vivem cenários diferentes na tabela. O Flamengo é terceiro, com 5 pontos, o Palmeiras é 15º, com 2 pontos.