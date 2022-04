Lewis Hamilton e Serena Williams querem ajudar a comprar o Chelsea

Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, e Serena Williams, tenista norte-americana, juntam-se à oferta milionária encabeçada por Martin Broughton, empresário inglês, para comprar o Chelsea.

A "Sky Sports", televisão britânica, informa que os dois desportistas vão investir cerca de 12 milhões cada um, para ajudar Broughton a adquirir o clube londrino.

A candidatura do empresário conta também com o apoio do presidente da "World Athletics", Sebastian Coe, e dos donos dos Philadelphia 76ers, da NBA, Josh Harris e David Blitzer.

Caso aconteça, não será a novidade no investimento desportivo para Serena Williams, ex-número um do "ranking" mundial de ténis. A jogadora de 40 anos é investidora do Angel City FC, equipa feminina de futebol, nos Estados Unidos da América.

O Chelsea foi colocado à venda por Roman Abramovich, oligarca russo, depois das sanções aplicadas pelo governo britânico na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.