Harry Maguire chama polícia a casa após ameaça de bomba

A notícia, inicialmente avançada pelo tablóide britânico "The Sun", foi confirmada pelo representante do jogador internacional inglês.

Harry Maguire, central e capitão do Manchester United, chamou a polícia após receber uma ameaça de bomba por e-mail, esta quinta-feira.

Apesar do susto, que obrigou Maguire e a família a abandonar a mansão em Cheshire, o representante afiançou que o defesa "vai continuar a preparar normalmente" o jogo do próximo fim de semana, com o Arsenal.

"Não daremos novos detalhes [sobre o incidente] por enquanto", aditou.

Maguire tem sido dos jogadores mais criticados pelos adeptos do Manchester United, que esta época tem tido resultados dececionantes.

A equipa de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, que esta quinta-feira anunciou Erik Ten Hag, do Ajax, como treinador para a próxima temporada, encontra-se no sexto lugar da Premier League e venceu menos de metade dos jogos que disputou para o campeonato.