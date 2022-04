Ex-Sporting Schmeichel integra "Hall of Fame" da Premier League

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting, integra lista para se juntar ao "Hall of Fame" da Premier League, com outros cinco jogadores.

O dinamarquês é o primeiro na sua posição a ser nomeado para o "Hall of Fame" da liga que conquistou cinco vezes.

Não é a primeira vez que faz história, na época de 1995/96 venceu o prémio de melhor jogador, o que, até aos dias de hoje, é único para um guarda-redes.