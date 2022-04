Ex-Sporting Fernando troca Shakthar pelo Salzburgo

O RB Salzburgo anunciou a contratação do avançado brasileiro Fernando, proveniente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

O extremo de 23 anos conta com uma breve passagem pelo futebol português. Em 2019/20, esteve meia época cedido ao Sporting, onde foi apenas usado na equipa sub-23.

Fernando estava fora do ativo desde que começou a guerra na Ucrânia, naquela que estava a ser a sua melhor temporada, com 8 golos em 14 jogos disputados. No Salzburgo, assina até 2027.

O avançado começa já a treinar no clube austríaco, mas apenas poderá ser opção a partir da próxima temporada.