Bis de Tecatito Corona ajuda Sevilha a regressar ao pódio

O Sevilha regressou ao pódio da Liga espanhola, esta quinta-feira, com uma vitória na visita ao Levante, por 2-3. Jesús "Tecatito" Corona brilhou.

O extremo mexicano, que deixou o FC Porto em janeiro, colocou a equipa de Julen Lopetegui em vantagem com um bis, aos 14 e 27 minutos, apesar do golo de José Luis Morales, de grande penalidade, ao minuto 22.

Jules Koundé ampliou a vantagem do Sevilha aos 81 minutos. Roberto Soldado ainda reduziu, aos 87, mas o resultado não mais se alterou.

Com este triunfo, o Sevilha regressa ao pódio da La Liga, com 63 pontos, menos 15 do que o líder destacado, o Real Madrid. O Levante continua em penúltimo, em zona de despromoção, a seis pontos da linha de água.