Barcelona reavê segundo lugar e adia título do Real Madrid

O Barcelona reaviu o segundo lugar da Liga espanhola e adiou os festejos do título do Real Madrid, esta quinta-feira, com uma vitória, por 0-1, no terreno da Real Sociedad.

Pierre-Emerick Aubameyang apontou, aos 11 minutos, o único golo da partida em San Sebastián, no País Basco.

Com este resultado, o Barcelona impede, desde já, que o Real Madrid seja campeão no domingo. Além disso, sobe ao segundo lugar, com 63 pontos, os mesmos do Sevilha, terceiro, e a 15 do líder. O Atlético de Madrid está em quarto, com 61 pontos.

A Real Sociedad falha o ataque ao quinto lugar, de Liga Europa, que pertence ao Bétis, com 57 pontos, mais dois do que os bascos.