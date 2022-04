Real Madrid bate Osasuna e fica a quatro pontos do título

O Real Madrid está a quatro pontos de se sagrar campeão espanhol.

Esta quarta-feira, a equipa de Carlo Ancelotti venceu no terreno do Osasuna, por 1-3. David Alaba adiantou os madrilenos aos 12 minutos, mas Ante Budimir empatou segundos depois. Contudo, Marco Asensio e Lucas Vázquez, nos descontos de cada parte, deram a vitória ao Real.

Os dois penáltis falhados por Karim Benzema acabaram por não ter consequências para o Real Madrid, que fica a quatro pontos do título.

O líder da La Liga passa a somar 78 pontos, mais 17 do que o segundo classificado, o Atlético de Madrid, e mais 18 do que o tercero, o Barcelona, que tem menos dois encontros disputados do que os rivais.

Real e Barcelona agradeceram ao Granada, de Luís Maximiano e Domingos Duarte - ambos titulares -, que anulou o Atlético de Madrid.