PSG vence, mas ainda não é campeão francês. Falta um ponto

Não é desta que o Paris Saint-Germain volta a sagrar-se campeão francês. Os parisienses venceram no terreno do Angers, por 0-3, esta quarta-feira, no entanto, a conjuntura de resultados não lhes permite reaver já o título perdido na temporada passada.



Com Danilo Pereira no onze e Nuno Mendes a saltar do banco na segunda parte - e sem o lesionado Lionel Messi e o castigado Neymar -, foram Kylian Mbappé, aos 28 minutos, Sergio Ramos, nos descontos do primeiro tempo, e Marquinhos, ao minuto 77, a fazer os golos do PSG.

A equipa de Mauricio Pochettino precisava de fazer melhor que o Marselha para se sagrar campeã com cinco jornadas de avanço. No entanto, a reviravolta dos marselheses sobre o Nantes, no Vélodrome, obriga o PSG a esperar pela próxima ronda para festejar.

O Marselha chegou ao intervalo a perder, por 1-2, no entanto, deu a volta aos 55 e 75 minutos, com golos de Dimitri Payet (que já marcara na primeira parte - bisou de penálti) e Amine Harit, respetivamente.

O PSG não celebra já, porém, é questão de tempo: basta-lhe somar um ponto nas últimas cinco jornadas para se sagrar campeão francês.