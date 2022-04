Juventus marca encontro com Inter de Milão na final da Taça

A Juventus marcou encontro com o Inter de Milão na final da Taça de Itália, esta quarta-feira, ao derrotar a Fiorentina, em casa, por 2-0.

A detentora do troféu chegava à segunda mão das meias-finais com vantagem de 1-0 obtida em Florença, no primeiro jogo. Em Turim, fez o "check-in" para a final, com golos de Federico Bernardeschi e Danilo.

Inter e Juventus vão, então, defrontar-se no dia 11 de maio, na final da Taça de Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Hora ainda a definir.