Jogo entre Paulo Sousa e Abel Ferreira esgota Maracanã

O confronto do Brasileirão que opõe o Flamengo, de Paulo Sousa, ao Palmeiras, de Abel Ferreira, tem a lotação do Maracanã esgotada.

Os adeptos do Flamengo esgotaram os 61.154 lugares do estádio, para a reedição da final da Copa Libertadores de 2021, vencida por Abel Ferreira. Será a melhor casa do futebol brasileiro em 2022.

Os bilhetes foram vendidos apenas aos fãs do clube do Rio de Janeiro. O Flamengo respondeu à decisão do Palmeiras de, em 2019, impedir a entrada de adeptos rubro-negros no seu estádio.

A equipa da casa chega ao jogo em melhor forma. Os comandados de Paulo Sousa vêm de duas vitórias consecutivas e estão em quarto no campeonato, onde venceram um encontro e empataram outro.

O Palmeiras procura, nesta deslocação, a primeira vitória na liga. Em duas jornadas, a equipa de Abel Ferreira perdeu um jogo e empatou outro. Estão em 15.º lugar.

O duelo é antecipado da quarta jornada e está marcado para as 23h30 desta quarta-feira.