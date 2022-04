Inter bate Milan e chega à final da Taça de Itália mais de dez anos depois

O Inter de Milão apurou-se para a final da Taça de Itália, mais de dez anos depois, esta terça-feira, ao derrotar o AC Milan, por 3-0.

Após o empate da primeira mão, passaria quem vencesse o segundo jogo. Lautaro Martínez tratou rapidamente de mostrar quem seria.

O argentino desequilibrou a balança com um bis, aos quatro e 40 minutos. Aos 66 minutos, o Milan, que teve o português Rafael Leão no onze, ainda viu um golo, do argelino Ismael Bennacer, ser anulado pelo videoárbitro. Ao minuto 82, o alemão Robin Gosens "matou" o jogo e a eliminatória.

Desde 2010/11 que o Inter de Milão não atingia a final da Taça da Itália. Foi, também, a última vez que os "nerazzurri" venceram o troféu.

O Inter fica à espera de Juventus, que defende o título, ou Fiorentina. A equipa de Turim tem uma vantagem de 1-0 obtida na primeira mão, em Florença. O segundo jogo está marcado para quarta-feira, às 20h00.