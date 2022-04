Bernardo Silva ajuda Manchester City a recuperar a liderança

O Manchester City recuperou a liderança da Premier League, esta quarta-feira, com uma vitória, por 3-0, sobre o Brighton & Hove Albion.

Com os internacionais portugueses João Cancelo e Bernardo Silva no onze, e sob pressão após a vitória do Liverpool na véspera, o City só desbravou caminho na segunda parte. Riyad Mahrez, aos 53 minutos, Phil Foden, aos 65, e Bernardo, aos 82, construíram o resultado.

Este jogo marcou, ainda, o regresso de Rúben Dias à competição, após mais de mês e meio de paragem devido a lesão. O central português entrou ao minuto 46, antes de o City partir para a vitória.

Com este triunfo, o Manchester City reavê o primeiro lugar da Liga inglesa, com 77 pontos, mais um do que o Liverpool. O Brighton está confortável na tabela, na décimo posição, com 40 pontos.