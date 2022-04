PSG. Lesão afasta Messi do jogo do título da Ligue 1

Lionel Messi, avançado do Paris Saint-Germain, está lesionado e vai falhar o jogo que pode sagrar os parisienses campeões da Ligue 1.

O clube francês informa que o argentino tem uma inflamação no tendão de Aquiles esquerdo, que o afastará da deslocação a Angers, na quarta-feira.

Esta época, o ex-jogador do Barcelona marcou três golos na Ligue 1, em 21 jogos.

A seis jogos do fim da liga francesa, o PSG lidera a 15 pontos de distância do segundo lugar, o Marselha. No domingo, as duas equipas defrontaram-se, com a vitória a sorrir aos primeiros classificados, por 2-1.

Caso derrote o Angers, o PSG conquista o décimo campeonato da sua história e iguala o Saint-Étienne como máximos vencedores da competição.

À ausência de Messi somam-se as de Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Leandro Paredes e Abdou Diallo.