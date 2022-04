Marco Silva sobe o Fulham à Premier League

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, selou, esta terça-feira, a subida à Premier League.

Foi com uma vitória, por 3-0, sobre o Preston North End que os "cottagers" asseguraram a promoção à I Liga, a quatro jornadas do fim.

Aleksandar Mitrovic, aos nove e 41 minutos minutos, e o internacional português de sub-21 Fábio Carvalho, aos 34, deram a vitória ao Fulham.

Ivan Cavaleiro, pouco utilizado esta temporada devido às lesões, é o outro português que faz parte do plantel do Fulham.

O Fulham passa a somar 86 pontos em 42 jogos, mais nove do que o segundo classificado, o Bournemouth. Marco Silva pode, ainda, conduzir os "cottagers" à conquista do Championship.

Marco Silva, de 44 anos, ingressou esta época no Fulham. Já passou por Estoril Praia, Sporting, Olympiacos, Hull City, Watford e Everton. No palmarés, tem uma II Liga com o Estoril, uma Taça de Portugal com o Sporting e um campeonato da Grécia com o Olympiacos.

O Fulham, que conta com 16 presenças na Premier League, consegue o regresso ao principal escalão um ano depois de ter descido.