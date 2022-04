Casemiro falha próximo jogo do Real e é dúvida para a Champions

Casemiro, médio do Real Madrid, vai ser baixa no jogo contra o Osasuna, na quarta-feira, e é dúvida para o jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City, na próxima terça-feira, informa a imprensa espanhola.

O jogador brasileiro não treinou nesta terça-feira, na preparação para a deslocação a Osasuna, na 33.ª jornada da La Liga.

O ex-Porto também pode falhar a deslocação a Manchester, para defrontar o City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Na presente época, Casemiro já participou em 42 jogos do Real Madrid, que fazem dele o quinto jogador mais utilizado dos "merengues".

O Real Madrid, com 75 pontos, é líder da liga espanhola e tem 15 pontos de distância para o Barcelona (menos um jogo), Sevilha e Atlético de Madrid.

Na Liga dos Campeões, os madrilenos tentam voltar a vencer a competição que lhes foge desde 2018, e que já conquistaram 13 vezes.