Roma de Mourinho trava e complica título ao Nápoles

O Nápoles complicou a corrida ao título de campeão italiano, esta segunda-feira, com um empate na receção à Roma, de José Mourinho.

Lorenzo Insigne adiantou os napolitanos logo aos 11 minutos, de grande penalidade. A expulsão de Daniel Fuzato, aos 78 minutos, parecia condenar a Roma, porém, a equipa da capital conseguiu empatar nos descontos, por intermédio de Stephan El Shaarawy.

Este empate deixa o Nápoles no terceiro lugar, com 67 pontos, menos quatro que o líder, o AC Milan, e menos dois que o segundo classificado, o Inter de Milão. No entanto, os "nerazzurri" têm menos um jogo disputado do que os dois adversários na luta pela conquista da Serie A.

A Roma também não fica a sorrir, pois tinha a hipótese de aproveitar o empate da Juventus para se aproximar da zona de Liga dos Campeões.

A equipa de Mourinho continua no quinto posto, que dá acesso à Liga Europa, com menos cinco pontos do que a Juve. Contudo, pode cair para sexto: a Fiorentina, com menos dois pontos, tem um jogo em atraso.