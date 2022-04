Luís Castro vence primeiro jogo no banco do Botafogo

Resolvido o problema burocrático, Luís Castro estreou-se em casa do Ceará com uma vitória por 3-1.

Victor Sá abriu o marcador, aos 17 minutos de jogo, antes de Lima, do Ceará, ter empatado a partida, aos 43 minutos. Ericson bisou no segundo tempo, aos 60 e 80 minutos, e deu a vitória ao clube do Rio de Janeiro.

Com este resultado, o Botafogo está no 10º lugar do Brasileirão, que é liderado pelo Corinthians, de Vítor Pereira, com seis pontos. O Flamengo, de Paulo Sousa, é quarto, com uma vitória e um empate, enquanto que o Palmeiras de Abel Ferreira começou mal o campeonato, com uma derrota e um empate.