João Félix lesionado e pode ter terminado a temporada

O internacional português João Félix saiu lesionado do jogo frente ao Espanhol e poderá não voltar aos relvados esta época.

Tanto Félix como Thomas Lemar saíram ao intervalo lesionados e, segundo uma nota dos "colchoneros", ambos com uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda.

O Atlético de Madrid não avança uma data para o regresso do português, mas com apenas um mês para o fim da La Liga, pode ter terminado a temporada para João Félix.

Faltam apenas seis jornadas para o fim da La Liga e o Atlético de Madrid ainda não garantiu a Liga dos Campeões na próxima época.

A formação de Diego Simeone está no quarto lugar, com os mesmos 60 pontos que Barcelona e Sevilha. Atrás, Bétis, com 57, e Real Sociedad, com 55, ainda sonham com a Liga dos Campeões. O Real Madrid caminha para o título com 75 pontos somados.

João Félix, de 22 anos, marcou 10 golos e registou cinco assistências em 35 jogos disputados esta temporada.