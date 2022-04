João Félix confirma que não volta a jogar esta temporada

João Félix confirmou, esta segunda-feira, que não voltará a jogar esta época, devido a lesão.

Em publicação no Instagram, o avançado internacional português do Atlético de Madrid assumiu que recebeu más notícias sobre a lesão.

"É com profunda tristeza que me vejo incapaz de ajudar a minha equipa no que resta desta temporada. Agora só posso apoiar o Atleti por fora e trabalhar duro na minha recuperação, para voltar mais forte", escreveu.

João Félix saiu ao intervalo da receção do Atlético ao Espanhol, no domingo, com uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda.

Muitos milhões em jogo para o Atlético

Faltam apenas seis jornadas para o fim da La Liga e o Atlético de Madrid ainda não garantiu a Liga dos Campeões na próxima temporada.

A equipa de Félix está em quarto, com os mesmos 60 pontos de Barcelona e Sevilha. Bétis, com 57, e Real Sociedad, com 55, ainda sonham com a Champions. O Real Madrid caminha para o título, com 75 pontos.

João Félix, de 22 anos, fez 10 golos e cinco assistências em 35 jogos, esta época.