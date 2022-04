Bruno Fernandes envolvido num acidente de viação

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, teve um acidente de carro, esta segunda-feira, a caminho do treino, mas encontra-se bem, informa a imprensa inglesa.

O português de 27 anos sofreu o acidente quando se dirigia para o centro de treinos do Manchester United, onde se espera que, ainda assim, Bruno participe no treino desta segunda-feira, de preparação para a deslocação a Liverpool.

O jornal inglês "The Mirror" avança que tanto o camisola 18 do Manchester United como os restantes passageiros não sofreram graves ferimentos, após a colisão com outro veículo.