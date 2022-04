Antigo adjunto de Mourinho é o novo treinador do Granada

Aitor Karanka, antigo adjunto de José Mourinho, é o novo treinador do Granada.

O clube espanhol confirmou, esta segunda-feira, que o antigo jogador vai orientar a equipa dos portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte já na próxima quarta-feira, frente ao Atlético de Madrid.

Karanka sucede a Rúben Torrecilla no comando técnico do Granada, que se encontra na 16.ª da Liga espanhola, com os mesmos pontos do Maiorca, primeira equipa abaixo da linha de água.

Karanka foi adjunto de Mourinho em 2013, no Real Madrid. Já orientou os ingleses Middlesbrough, Nottingham Forest e Birmingham.